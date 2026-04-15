普段はMAXでも「ジャンボ機」2026年4月15日午前10時半ごろ、成田空港に珍しい旅客機が飛来しました。ドイツ・ルフトハンザ航空の総2階建て旅客機「エアバスA380」です。同社のA380が日本に飛んでくることは極めて珍しい事例です。【写真】えっ…これが成田空港に降臨の「激レア珍客」全貌ですA380は「世界最大の旅客機」とも称されるモデルで、ルフトハンザ航空仕様機は500人以上を乗せることができます。同社のA380は普段、フ