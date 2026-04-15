お笑いコンビ、ココリコ遠藤章造（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中直樹（54）とともにゲスト出演。タレント千秋（54）と結婚した際のご祝儀について言及した。ココリコは同ラジオが4月に番組開始30年を迎えたことを記念し、ゲスト出演。遠藤は千秋との結婚（07年12月に離婚）した当時を回想。遠藤は爆笑問題の太田光と田中裕二を前に「結婚した時にご祝儀いただくじゃ