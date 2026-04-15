【あつまれ どうぶつの森 × 東急リゾートタウン蓼科自然をめぐろう たてしなの森】 4月18日～7月20日 開催予定 長野県茅野市、蓼科にあるリゾート「東急リゾートタウン蓼科」にて4月18日より開催される「あつまれ どうぶつの森」とのコラボレーションイベント。フォトスポットや体験できるアクティビティなどの詳細情報が公開となった。 イベント「あつまれ