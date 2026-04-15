【あつまれ どうぶつの森 × 東急リゾートタウン蓼科 自然をめぐろう たてしなの森】 4月18日～7月20日 開催予定

長野県茅野市、蓼科にあるリゾート「東急リゾートタウン蓼科」にて4月18日より開催される「あつまれ どうぶつの森」とのコラボレーションイベント。フォトスポットや体験できるアクティビティなどの詳細情報が公開となった。

イベント「あつまれ どうぶつの森 × 東急リゾートタウン蓼科 自然をめぐろう たてしなの森」は、4月18日から7月20日まで実施されるコラボレーションイベント。東京ドーム約140個分という「東急リゾートタウン蓼科」エリア一帯を周遊しながら、「あつまれ どうぶつの森」にちなんだミッションやアクティビティを体験できる。ミッションの参加にはミッションブック（800円）の購入が必要（対象の宿泊プランには追加料金無料で付属）。一部フォトスポットなどのコンテンツは無料で体験できる。

今回公開されたのは、実際に設置されるフォトスポットや体験できるアクティビティの内容がわかる公式写真。エリア内のところどころにいる住人たちのパネルや、オリジナルグッズ、石鹸づくりや巣箱づくりなどを確認できる。中には「喫茶ハトの巣」のマスターや、とたけけのライブ会場が再現されているフォトスポットなども登場し、ゲームの世界にも浸れるような内容となっている。

たぬきち しずえ

フォトスポット

フラッグ

ドレミ ミッチェル

マスター（「バー・オードヴィ」内）

とたけけ

とたけけレコード

とたけけ ランタン

ジャスティン

フータ

レイジ

ぬいぐるみフォトスポット

ドレミ スタンプ

スタンプ紙

ストローマーカー

オリジナルグッズ

虫クイズ

石鹸づくり

巣箱づくり

標本づくり

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