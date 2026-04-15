2026年2月の衆院選で敗れた福島伸享氏（当選4回）は、新たな政治システムを模索するため、学識者や現元国会議員、経済人らの研究会立ち上げを目指す考えを明らかにした。今回の敗北を受け、これまでの政治活動の転換を考えている。「新しい政治システムとは何か」福島氏に聞いた。（聞き手ジャーナリスト菅沼栄一郎）AIに頼る選挙は民主主義ではない前回の選挙を通じて、「投票による民主主義」という仕組みを根本的に問い直す