【METAL BUILD 初音ミク】 10月 発売予定 価格：36,300円 Amazonにて、アクションフィギュア「METAL BUILD 初音ミク」の予約受付が再開している。 本製品は、バーチャル・シンガーの「初音ミク」を、BANDAI SPIRITSのアクションフィギュアシリーズ「METAL BUILD」で培われた合金製関節構造の技術を使用しつつ、複合素材によりキャラクター性とアクショ