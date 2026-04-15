Microsoftが「あらゆる場所で共同作業を実現するコラボレーションデバイス」として販売している、巨大タッチスクリーンを持つ「Surface Hub」シリーズの最新モデルである「Surface Hub 3」の生産を終了すると発表したと、Windows Centralが報じています。Surface Hub is dead: Microsoft pulls the plug on its 50-inch and 85-inch collaborative touch displays | Windows Centralhttps://www.windowscentral.com/hardware/surfa