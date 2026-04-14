バロックジャパンリミテッドが、2026年2月期（2025年3月〜2026年2月）の連結業績を発表した。売上高は前期比11.5%減の514億円、営業利益は同60.5%減の3億2100万円と減収、大幅な営業減益で着地。国内売上高の約30%を占める主力ブランド「アズール バイ マウジー（AZUL BY MOUSSY）」（以下、アズール）の低迷が、好調ブランドを相殺した。村井博之社長は「（アズールは）素材の機能性向上や他社との差別化といった立て直しに鋭意