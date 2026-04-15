お笑いコンビ、ココリコ遠藤章造（54）田中直樹（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）にゲスト出演。女優松下由樹（57）に失礼なツッコミを入れた芸人を実名告白した。ココリコは同ラジオが4月に番組開始30年を迎えたことを記念し、ゲスト出演。ココリコの冠番組「ココリコミラクルタイプ」（フジテレビ系、01年4月〜07年9月）での思い出話に花を咲かせた。「ミラクルタイプ」にはココ