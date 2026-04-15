お笑いコンビ、ココリコ遠藤章造（54）田中直樹（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）にゲスト出演。女優松下由樹（57）に失礼なツッコミを入れた芸人を実名告白した。

ココリコは同ラジオが4月に番組開始30年を迎えたことを記念し、ゲスト出演。ココリコの冠番組「ココリコミラクルタイプ」（フジテレビ系、01年4月〜07年9月）での思い出話に花を咲かせた。「ミラクルタイプ」にはココリコの他、松下、坂井真紀、八嶋智人、小西真奈美らが出演し、コントを披露していた。

遠藤は「1月1日に生（放送）やったことがあるんですよ。爆笑さんに来ていただいて」と切り出した。「松下さんに太田さんがいきなり『あのさ、あんた太った？』って聞いて」と明かし、ラジオブースは大爆笑。遠藤は続けて「そんな現場、慣れてないから。ミラクルタイプってそんな現場じゃないから。タジタジで。力もないし、どう収めていいのか」と当時を振り返った。

爆笑問題の田中裕二は「全然覚えてない」と反応も太田光は「覚えている。ちょっと嫌な顔したもんな」と爆笑。田中直が「何ちゅうこと言うすんか、俺らの松下由樹に。ええ加減にしてください」と太田にツッコミを入れると、遠藤も「俺がずっと温めた空気をね」と同調した。