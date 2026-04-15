チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は「失敗しない高配当銘柄の選び方」について徹底解説します。【編集部注】・本記事は前後編の後編です。・前編では筆者が提唱する「失敗しない高配当銘柄選び8ステップ」の