チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は「失敗しない高配当銘柄の選び方」について徹底解説します。



【編集部注】

・本記事は前後編の後編です。

・前編では筆者が提唱する「失敗しない高配当銘柄選び8ステップ」のうち、ステップ5〜8を解説しています。

・ステップ1〜4について解説した前編はこちらからお読みいただけます。

金融資産6000万円のマネー系YouTuberが実践！

「高配当銘柄の選び方」とは？

わたしが高配当株投資で重視しているのは、以下の3点です。



・長期的に安定した配当金を得たい

・業界分散によって過剰なリスクを避けたい

・あわよくば株価の上昇も狙いたい

特に「長期的な安定」については、20年以上は保有したいと考えています。20年後も安定して配当金を出してくれて、さらに欲をいえば増配してくれることを期待しているわけです。

そのうえで「失敗するリスクを極力減らしたい」ので、必然的にわたしの高配当株の選別プロセスはとてもシビアです。

特に「長期的な安定」は最重要で、わたしは20年以上持ち続けたいという気持ちで銘柄選びをしています。20年後も変わらず配当を出し、できれば増配してくれるような企業こそが理想です。

そのため、わたしのスクリーニングの基準はかなり細かくなります。

「失敗するリスクを極力減らしたい」と考え抜いた結果、厳しめのフィルターが自然とできあがったということです。

いうまでもなく、株式投資に正解はありません。自由に自分の判断で選べるのが魅力であり、すべては自己責任です。よって、失敗しても納得できるように、自分のルールやポリシーを持つことが大切です。



ここで紹介する8ステップは、わたし自身が自分の責任で実践してきた方法です。

ですから、「これをやれば必ず成功する」「絶対に失敗しない」というものではないことをお断りしておきます。しかし、少なくともわたしは、いまのところこの方法で大きな失敗をしていません。

完全ではありませんし、簡単でもないことを十分に理解したうえで、みなさんが自分なりのマイルールをつくるための参考にしてください。



（後編の本稿ではステップ5〜8を解説しています。ステップ1〜4について解説した前編はこちらから）

ステップ5 経営戦略や企業体質をチェックする

意外かもしれませんが、高配当株を選ぶとき、経営理念や戦略のチェックは後半に回しています。中期経営計画を読んで中長期的な事業戦略を確認し、統合報告書を読んで企業のパーパスや理念、サステナビリティといわれる事業継続性や、働く人への投資を意味する人的資本政策などを読み込みます。

企業の長期的な成長可能性を探るうえで、こうした情報は重要なものです。しかし、企業経営に対する造詣が深い人であれば、こうした情報から様々な成長可能性を読み取れるのかもしれませんが、わたしはその点ではまだまだ素人です。



わたしは経営の専門家でもコンサルタントでもないので、「この事業戦略は期待できる」とか「ニーズの高そうな新規事業だな」といった、自分の主観的な判断や憶測はあまり考慮に入れず、ステップ4までで確認した財務安定性や業績の安定性、配当実績などを優先して判断しています。

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