とちぎテレビ コンビニエンスストア大手のファミリーマートは、とちあいかを使用した新商品を開発し、全国発売に先駆けて１３日、県庁を訪れ福田富一栃木県知事らに紹介しました。 ファミリーマートは、持続可能な果実生産の支援につなげる「産地と、コンビに、」シリーズを展開していて今回、ＪＡ全農とちぎが提供する「とちあいか」の果汁を使ったアイスを商品化しました。 全国発売に