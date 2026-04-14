とちぎテレビ

コンビニエンスストア大手のファミリーマートは、とちあいかを使用した新商品を開発し、全国発売に先駆けて１３日、県庁を訪れ福田富一栃木県知事らに紹介しました。

ファミリーマートは、持続可能な果実生産の支援につなげる「産地と、コンビに、」シリーズを展開していて今回、ＪＡ全農とちぎが提供する「とちあいか」の果汁を使ったアイスを商品化しました。

全国発売に先駆けて、ファミリーマートとＪＡ全農とちぎの関係者らが県庁を訪、福田知事に商品を紹介しました。

新商品のアイスは、いちご果汁層とジェラート層の２層仕立てのアイスバーで、とちあいかの果汁を２７％使用しています。ファミリーマートは「酸味と甘さのバランスを意識してよい味わいに仕上がった」としています。

商品の紹介を受けた福田知事は、アイスを試食しました。福田知事は「とちあいかはいちごの食味コンテスト全国イチゴ選手権で日本一を獲得していて、いいタイミングで商品ができ２重の喜び」などと述べました。

新商品のアイスは１４日から、全国のファミリーマートで数量限定で販売しています。