旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、“ぼっち系”ユーチューバーとしても活動中の人気YouTuberいけちゃん（28）が15日までにXのサブアカウントを更新。「私と付き合うメリット」3点書き出した。「私と付き合うメリット」と前置きした上で「・まあまあ顔がかわいい・一緒に飲める・なんかずっとニコニコしてる」と列挙。そして「私と付き合うデメリット」と続け、別の投稿へ。そこには「デメリットは無いな。逆に