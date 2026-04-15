旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、“ぼっち系”ユーチューバーとしても活動中の人気YouTuberいけちゃん（28）が15日までにXのサブアカウントを更新。「私と付き合うメリット」3点書き出した。

「私と付き合うメリット」と前置きした上で「・まあまあ顔がかわいい ・一緒に飲める ・なんかずっとニコニコしてる」と列挙。そして「私と付き合うデメリット」と続け、別の投稿へ。そこには「デメリットは無いな。逆に。一周回って」とあった。

別の投稿に答えを記す手法は、Xで現在流行中。いけちゃんは当該投稿を本アカウントで引用した上で「流行りのフォーマットに乗ってしまって照れ」と自らツッコミを入れていた。

このポストに対し現在、コメントは1700件超。「付き合うのにメリットデメリットで考えるのってなんか違うよね。でも、デメリットゼロ宣言！ 最高にかわいい！！」「自分でかわいいって言ってる。。まぁそう言うとこも大事か」「メリットゼロの人っているんだ…見た目も性格も能力も全部完璧って、逆に怖いレベルだわ。こんな人現実に見たらどう反応していいかわからん」などと書き込まれていた。

いけちゃんは秋田高卒業。秋田高は県内トップ高で、東北6県でも有数の県立名門校。大学では建築工学を学び、卒業後の2023年には1級建築士の試験に合格。23年4月に初写真集「いけとりっぷ」、25年12月には2冊目の写真集「Afterglow」でグラビア活動を引退。5月29日には自身初のエッセー「わたしは猫のように生きたい。」を出版する。