「 玉ねぎだけ」で絶品おかず いつもの料理に欠かせない玉ねぎ。じつは、玉ねぎだけでも立派なおかずが作れるんです。今回は、ごはんにしっかり合う玉ねぎだけで作れる簡単おかずの味バリエをご紹介します。 子どもウケ◎ ケチャップやマヨネーズなどで味つけすることで、子どもウケも◎に。加熱すると玉ねぎが甘くなっておいしいです。 玉ねぎステーキケチャップ炒めパン粉焼きまるごとコンソメマヨ 玉ねぎだけで作れるので