お笑いコンビ、次長課長の河本準一（51）が12日放送されたテレビ朝日系「有吉クイズ」に出演。昨年、鬱病などによる体調不良で休養していた時の症状を告白した。河本は昨年2月、体調不良による当面の休養を発表。そして同6月、パニック障害とうつ病を併発していたことを明かした。そして同7月、仕事復帰した。この日の番組で河本は、有吉と復帰後初共演。メダルゲームを並んでしながらのロケをし、店内でさまざまなトークに花を咲