2026年首都圏中学入試で見られた「付属校離れ」について、MARCHの明治大学と法政大学を取り上げてきた。今回は中央大学である。東京と横浜にある中高一貫校と東京にある2つの高校という付属4校体制はどのような状況になっているのだろうか。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）都心回帰と理系増強の中央大学2026年首都圏中学入試では、3つの特徴的な出来事があった。2月1日が日曜日だったことから生じた女子受験生への「