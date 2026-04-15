Photo: Mayy Contributor/ Shutterstock.com ガソリンが短期間で高くなりすぎた今、EVに走る気持ちはわかる。アメリカの電気自動車（EV）市場は、波乱に満ちた1年を過ごしました。でも、ここにきてやっと、ちょっとだけ明るい兆しが見えてきたみたいですよ。中古EV販売が12%増ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が報じたAutomotiveのリポートによると、アメリカ国内の第1四半期におけ