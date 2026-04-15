松竹芸能は13日、お笑いコンビ、共犯者の洋平さん（本名・鈴木洋平）が26歳で亡くなったことを公式サイトを通じ伝えた。洋平さんの死去を受け、出演していたテレビ番組が公式を通じて追悼。TOKYO MX「Powered by TV〜元気ジャパン〜」が声明を発表した。「洋平様には、当番組『気1−GP』のコーナーにご出演いただき、短い時間ではございましたが、収録の場を明るく和やかな雰囲気にしてくださり、スタッフ・出演者一同、心より感謝