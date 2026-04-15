北陸の山奥に、知る人ぞ知る曰く付きの生物科学研究所、通称「バイオハザード研究所」が存在したのをご存じだろうか。国への届け出なしに遺伝子操作実験を行い、2度の経営破綻と複数の法令違反を重ねた、「シゲタ動物薬品工業」。その前身であるブルー十字動物血液センターは、犬猫専用の血液製剤の開発という世界初の快挙を成し遂げながらも、資金難から虚偽書類の作成という犯罪に手を染めて倒産した。そこで残された440匹の犬と