「なぜ子どもが、不登校になったり、学習意欲がなくったりするの？」その疑問に答え、解決策を持っているのが、全国の小学校の飛び込み授業でひっぱりだこの菊池省三先生です。数々の崩壊した教室をコミュニケーションの授業で立て直し、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」や日本テレビ系列「世界一受けたい授業」などにも出演。この10年で3000時間以上の授業を行い、もっとも日本の公立小学校を知っていると言っていい存在です