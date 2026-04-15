新作の公開が11月に予定されている「ゴジラ」。怪獣の王が初めて登場した70年前、昭和の只中にいったい何が起こったのか。1954年に「戦争のメタファー」として登場したゴジラは、すぐれた映像技術と結びついて、70年以上にわたって圧倒的存在感を示し続けてきた。いまや世界を席捲する怪獣の王となったゴジラ。その誕生のヒストリーを紐解いてみた。──『「ゴジラ」東宝特撮・SF映画史』（講談社）より一部抜粋・編集して紹介。「