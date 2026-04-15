¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ä¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¿Í´Ö¤¬¡Ö²ø½Ã²¦¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÈÌ¾Á°¤¬¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¸½¾ìÈëÏÃ¡×
¿·ºî¤Î¸ø³«¤¬11·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡£²ø½Ã¤Î²¦¤¬½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿70Ç¯Á°¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂþÃæ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£1954Ç¯¤Ë¡ÖÀïÁè¤Î¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥´¥¸¥é¤Ï¡¢¤¹¤°¤ì¤¿±ÇÁüµ»½Ñ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¡¢70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦¤òÀÊ·þ¤¹¤ë²ø½Ã¤Î²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¥¸¥é¡£¤½¤ÎÃÂÀ¸¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¨¡¨¡¡Ø¡Ö¥´¥¸¥é¡×ÅìÊõÆÃ»£¡¦SF±Ç²è»Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¡£
¡ÖGºîÉÊ¡×¤ÎÂæËÜ¤¬´°À®¡£²ø½Ã¤Ï¡¢Âç¥À¥³¤«¶²Îµ¤«¡£
Âè¸ÞÊ¡Îµ´Ý¤äÂè½½»°¸÷±É´Ý¤Ê¤É¤ÎÈïÇø»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¥Ó¥¥Ë´Ä¾Ì¤Î¿åÇú¼Â¸³¤ò¤³¤Î´ë²è¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£ÅìÊõ¤Î´ë²è²ñµÄ¤ÏÅÄÃæ¤Î°Æ¤ò±ÇÁü²½ÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢¿¹¤Ï¶¯¤¯¿ä¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅÄÃæ¤Î´ë²è¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Î°Õ¤ò¤â¤Ã¤¿¡Ø£ÇºîÉÊ¡Ù¤È¤¤¤¦²¾Âê¤Ç¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£ÅìÊõÊ¸·ÝÉô¤Î¾¾²¼¡¡Ãé¤È¤È¤â¤ËÅÄÃæ¤¬²ø´ñ¸¸ÁÛÅª¤ÊºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¤Î¹á»³¡¡¼¢¤òË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢£µ·î12Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÄÃæ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊª¸ì¤È¤·¤Æ¹½À®¤¹¤ë¸¶ºî¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤À¡£¹á»³¤Î¸¶ºî¤Ï¥ê¥Æ¥¤¥¯¤ò·Ð¤Æ27Æü¤Ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç´°À®¡¢¤½¤ì¤ò´ð¤ËµÞ¤¤¤Ç¡Ø£ÇºîÉÊ¡¡¸¡Æ¤ÍÑÂæËÜ¡Ù¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¤½¤ÎÄ¾Á°¤Î£µ·î23Æü¤Þ¤¿¤Ï24Æü¡¢ÂæËÜ¤¬½é¹Æ¤ÎÃÊ³¬¤Ç±ßÃ«¤Ë²ñ¤Ã¤ÆºîÉÊ¤Ø¤Î»²²è¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò²÷Âú¤·¤¿±ßÃ«¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç²ø½Ã¤Î·ÁÂÖ¤ËÂç¥À¥³¤òÄó°Æ¤·¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Ï¶²Îµ¤¬»þÀá¤Ë¹ç¤¦¤È¼çÄ¥¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²ø½Ã¤Ï¶²Îµ¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥´°À®¤·¤¿¡ÖGºîÉÊ¡×ÂæËÜ
Godzilla TM & TOHO CO.,£Ì£Ô£Ä.
¡Ø£ÇºîÉÊ¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤ÏÆÃµ»Ã´Åö¤Î±ßÃ«¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÜÂ¿Ãö»ÍÏº¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢µÓËÜ¤ÏÅìµþÈ¯À¼±Ç²èÀ½ºî½ê¤Î´ÆÆÄ¤«¤éÅìÊõ¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ê¤êµÓËÜ²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡¢´é¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂ¼ÅÄÉðÍº¤ËÈ¯Ãí¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜÂ¿¤ÈÂ¼ÅÄ¤Î¿ÍÁª¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â±ßÃ«¤ÈÁÈ¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ÏÆÃ»£¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¥¥â¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬Á´¼ÒÅª¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£ËÜÂ¿¤ÈÂ¼ÅÄ¤Ï¡Ø¸¡Æ¤ÍÑÂæËÜ¡Ù¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤ÆµÓËÜºî¶È¤ËÆþ¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ø£ÇºîÉÊ¡¡½àÈ÷¹Æ¡Ù¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÆÆÃ¼ìÈþ½Ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅÏÊÕ¡¡ÌÀ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Á´£²£²£¸¥·¡¼¥ó¡¢£³£°£¶¥«¥Ã¥È¤ËµÚ¤Ö³¨¥³¥ó¥Æ¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥Ô¥¯¥È¥ê¥¢¥ë¥¹¥±¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¾ìÌÌ¹½À®¤Ê¤É¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¡¢²ø½Ã¤¬ÇòÇ®¸÷¤òÅÇ¤¯¡¢ÇØ¤Ó¤ì¤¬¸÷¤ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡Ä
¡Ø³¤ÄìÆóËüËé¤«¤éÍè¤¿Âç²ø½Ã¡Ù¤Ç¤ÏÄ¹¤¤¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¤¯¤ë²ø½ÃÌ¾¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¯¥¸¥é¡ß¥´¥ê¥é¤«¤éÈ¯ÁÛ¤·¤¿Àâ¤äÅìÊõ±é·àÉô¤Î¼Ò°÷¡ÊÌÖÁÒ»ÖÏ¯¡Ë¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤¬¥°¥¸¥é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤Ïé®¤ÎÃæ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Æñ»º¤ÎËö¤ËÌ¾Á°¤¬¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£¶·î¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥´¥¸¥é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î·î¤ÎËö¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¡¡ÌÀ¤¬¡Ö£Ì£É£Æ£Å¡×»ï¤Î¶²Îµ¿ÞÏ¿¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¥é¥¤¥ó¤òÀßÄê¡¢ÅÏÊÕ¤ÈÄ¦¹ï²È¤ÎÍø¸÷Äç»°¤¬¶¦Æ±¤ÇÇ´ÅÚ¸¶·¿¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤éºÙÉô¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥¥´¥¸¥é£±¹æ¥¹¡¼¥Ä
Godzilla TM & TOHO CO.,£Ì£Ô£Ä.
±ßÃ«¤Ï¥´¥¸¥é¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥°¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó»£±Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¥¸¥é¤ÎÀº¹ª¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò£±ÉÃ¤Ë¤Ä¤24¥³¥Þ»£±Æ¤·¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥×¥í¥»¥¹¡¢¹çÀ®¤Ê¤É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¾ìÌÌ¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤¯¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼¡Á±¤Îºö¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ä¤òºîÀ½¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¬²ø½Ã¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÎÀ½ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤ÏÍø¸÷Äç»°¤Ç¡¢È¬ÌÚ´ª¼÷¤ÈÈ¬ÌÚ¹¯±É¡¢¤½¤·¤Æ³«ÊÆ±É»°¡¢ÎëÌÚµ·Íº¤¿¤Á¤¬»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¥¹¡¼¥Ä¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Ç´ÅÚ¾õ¤ÎÀ¸¥´¥à¤ÈÌÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥´¥¸¥é¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÏÀ½ºîÅÓÃæ¤Ç£²ÂÎÀ½ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢£¸·î½é¤á¤Ë´°À®¤·¤¿£±£°£°Ô¤òÄ¶¤¨¤ë£±¹æ¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ÚÎÌ²½¤ò°Õ¼±¤·¤¿²þÎÉÈÇ¤Î£²¹æ¥¹¡¼¥Ä¤Î´°À®¤Ï£¸·îÈ¾¤Ð¤È¤Ê¤ê¡¢£±¹æ¥¹¡¼¥Ä¤ÏÊ¢Éô¤ÇÊ¬³ä¤µ¤ì¡¢¾åÈ¾¿È¡¢²¼È¾¿È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì´ó¤ê¤Î»£±Æ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
´äÈ«¼÷ÌÀ¡Ê¤¤¤ï¤Ï¤¿¡¦¤È¤·¤¢¤¡Ë
¥¨¡¼¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£1984Ç¯¤è¤ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤Æ¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤ä²ø½Ã±Ç²è¤Û¤«¤Îµ»ö¤òÃ´Åö¤·¡¢ÆÃ»£´ØÏ¢¤ÎMOOK¤ä»ùÆ¸¸þ¤±¤Î³¨ËÜ¤Ê¤É¤ò¹½À®¡¦ÊÔ½¸¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢ÆÃ»£±Ç²è¤ä¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¤Î¥·¥ê¡¼¥ºMOOK¤âÂ¿¤¤¡£
¾¼ÏÂ¤ÎÌë¤òÊÑ¤¨¤¿ÃË¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢ÅÁÀâ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¡¦Ìî¸ý½¤¤È¡Ö¾¼ÏÂ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ö¡¼¥à¡×¤ÎÎ¢Â¦