ドラマ「月夜行路 ─答えは名作の中に─」のクランクイン直後、実現した今回の特別鼎談。原作者の秋吉理香子さんは、本作で「名作文学×ミステリー」という新しい切り口を生み出しました。主演を務めるのは波瑠さんと麻生久美子さん。文学オタクのバーのママ・ルナと、家族にないがしろにされる主婦・涼子という、凸凹コンビを演じます。波瑠さんと麻生さんが抱える役柄への葛藤と意気込み、そして秋吉さんの創作秘話など、作品へ