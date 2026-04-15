「段ボールが新しくなりました！」【写真】いろんなサイズ、デザインの段ボールが！絵本『ぐりとぐら』などロングセラーの児童書で知られる「福音館書店」が、発表した新しい段ボール。売上にも影響が出るほどに反響が！？担当者に詳しく取材しました。新しい段ボールには『ぐりとぐら』『魔女の宅急便』『こんとあき』の挿絵がプリントされています。今も愛され続けるキャラクターたちの姿に、大人がときめいたようで、Xの投稿