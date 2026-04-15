アラブ首長国連邦（UAE）から見えるホルムズ海峡を通るタンカーなどの船舶＝3月11日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は大幅反落し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しが前日比7.80ドル安の1バレル＝91.28ドルで取引を終えた。米国とイランが戦闘終結に向けた協議を再開するとの期待感から、供給不安が和らぎ、売り注文が膨らんだ。14日のニューヨーク株式市場のダ