勤務中に私的な理由でSNSやネットショッピングを眺めている社員を、快く思わない上司は多い。しかし研究の結果、こうした息抜きの意外な効果が見えてきた。気を張って働くのとサボりながら働くのでは、生産性が高まるのはどちらか？※本稿は、社会心理学者のデヴォン・プライス著、佐々木寛子訳『なぜ休むことに罪悪感を覚えるのか』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。1日8時間労働は体への負