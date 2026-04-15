SixTONESの松村北斗と俳優の今田美桜がW主演を務め、人気作家・東野圭吾氏の原作小説を実写映画化した『白鳥とコウモリ』（9月4日公開）のティザービジュアルが公開された。さらに追加キャストとして三浦友和、中村芝翫の出演も発表された。【写真】華奢なネックレスがきらり…松村北斗の美しい横顔今回、解禁された特報映像は、容疑者・倉木達郎（三浦）の「全部、私がやりました」という自供から幕を開ける。解決されたと思