松村北斗＆今田美桜W主演『白鳥とコウモリ』ティザービジュアル公開 “容疑者”三浦友和＆“被害者”中村芝翫が出演
SixTONESの松村北斗と俳優の今田美桜がW主演を務め、人気作家・東野圭吾氏の原作小説を実写映画化した『白鳥とコウモリ』（9月4日公開）のティザービジュアルが公開された。さらに追加キャストとして三浦友和、中村芝翫の出演も発表された。
【写真】華奢なネックレスがきらり…松村北斗の美しい横顔
今回、解禁された特報映像は、容疑者・倉木達郎（三浦）の「全部、私がやりました」という自供から幕を開ける。解決されたと思われた、善良な弁護士・白石健介（中村）の殺人事件に疑問を持つのは、容疑者の息子・倉木和真（松村）と被害者の娘・白石美令（今田）。
2人はそれぞれの立場で葛藤しながら、ある疑問にたどり着く。そして2人が出会った時、「あなたのお父さんは嘘をついていると思います」と、緊張感の走る言葉が放たれる。出会うはずのない2人が“父の真相”という共通の謎に迫ったとき、物語は誰もが予想しない新たな局面へと動き出す。予測不能なミステリーの幕開けに、期待感が膨らむ映像となっている。
また、併せて解禁されたのは、タイトルを象徴する＜白＞と＜黒＞のコントラストの中で羽が舞うティザービジュアル。真っ直ぐな視線で訴えかける倉木和真と鳥石美令、対極の立場にいる2人が見つめる先にはどんな真相が待ち受けているのか。本作の息をのむような緊迫感を物語るデザインとなっている。
東野氏原作のドラマ『流星の絆』(08)、『新参者』(10)で重要な役を担い、映画『64-ロクヨン』（16）や『PERFECT『DAYS』（23）など、数々の出演作で圧倒的な存在感を残す三浦が容疑者・倉木達郎役を演じる。
また、現代の梨園をけん引する歌舞伎界の重鎮であり、数多くの映像作品でも活躍している中村が被害者・鳥石健介役を務める。長年一線で活躍する実力派俳優の三浦と中村が、物語のカギを握る主役2人の「父」を演じ、重厚な人間ドラマをつむぎ出す。
■キャストコメント
▼三浦友和
原作を発売当時に読んでいたこともあり、オファーを受けた際は、こんな厚い本をどう脚本にするんだろうと思いましたが、削ぎ落としたというよりも絞り込んでいて、すごく重みのあるものになっています。
倉木達郎は、本作のカギを握る人物ですので非常に難しく、彼の真意は映画を観ていただくしかないと思っています。
岸監督からは生い立ちから現在に至るまでのすべてを細かい字で書いた資料をもらい、熱心に人間像をご説明いただき感動しました。
今回の見どころは、刑事や探偵ではなく、容疑者の息子と被害者の娘が事件をひも解いていくところです。
その２人の関係性が後々どうなっていくのかも、ぜひ劇場で体感していただきたいです。
▼中村芝翫
久しぶりに映画に出させていただきまして、やっぱり現場がいいですね。
現場に流れている空気感がとても心地よく、ゆっくり監督とも話すことができてキャメラマンも大変素敵ですし、すばらしい時間でした。
岸監督にはとても細かくいろんなことを教えていただきました。
監督の持ってるおもちゃだとか、僕の持ってるおもちゃを子ども部屋でひっくり返してね、どれで遊ぶか、どのルールでやるか決めていくのが楽しいんですね。
東野圭吾先生の物語は優れているので、まさにCUBEの世界というような、どうしても側面だけを僕ら人間っていうのは色々なもので見てしまうんですけども、他の側面も見える作品という感じがすごくしましたね。
大変に奥深い人の心のひだ、また思いのひだを皆さまにも存分に味わっていただけたらと思います。
【写真】華奢なネックレスがきらり…松村北斗の美しい横顔
今回、解禁された特報映像は、容疑者・倉木達郎（三浦）の「全部、私がやりました」という自供から幕を開ける。解決されたと思われた、善良な弁護士・白石健介（中村）の殺人事件に疑問を持つのは、容疑者の息子・倉木和真（松村）と被害者の娘・白石美令（今田）。
また、併せて解禁されたのは、タイトルを象徴する＜白＞と＜黒＞のコントラストの中で羽が舞うティザービジュアル。真っ直ぐな視線で訴えかける倉木和真と鳥石美令、対極の立場にいる2人が見つめる先にはどんな真相が待ち受けているのか。本作の息をのむような緊迫感を物語るデザインとなっている。
東野氏原作のドラマ『流星の絆』(08)、『新参者』(10)で重要な役を担い、映画『64-ロクヨン』（16）や『PERFECT『DAYS』（23）など、数々の出演作で圧倒的な存在感を残す三浦が容疑者・倉木達郎役を演じる。
また、現代の梨園をけん引する歌舞伎界の重鎮であり、数多くの映像作品でも活躍している中村が被害者・鳥石健介役を務める。長年一線で活躍する実力派俳優の三浦と中村が、物語のカギを握る主役2人の「父」を演じ、重厚な人間ドラマをつむぎ出す。
■キャストコメント
▼三浦友和
原作を発売当時に読んでいたこともあり、オファーを受けた際は、こんな厚い本をどう脚本にするんだろうと思いましたが、削ぎ落としたというよりも絞り込んでいて、すごく重みのあるものになっています。
倉木達郎は、本作のカギを握る人物ですので非常に難しく、彼の真意は映画を観ていただくしかないと思っています。
岸監督からは生い立ちから現在に至るまでのすべてを細かい字で書いた資料をもらい、熱心に人間像をご説明いただき感動しました。
今回の見どころは、刑事や探偵ではなく、容疑者の息子と被害者の娘が事件をひも解いていくところです。
その２人の関係性が後々どうなっていくのかも、ぜひ劇場で体感していただきたいです。
▼中村芝翫
久しぶりに映画に出させていただきまして、やっぱり現場がいいですね。
現場に流れている空気感がとても心地よく、ゆっくり監督とも話すことができてキャメラマンも大変素敵ですし、すばらしい時間でした。
岸監督にはとても細かくいろんなことを教えていただきました。
監督の持ってるおもちゃだとか、僕の持ってるおもちゃを子ども部屋でひっくり返してね、どれで遊ぶか、どのルールでやるか決めていくのが楽しいんですね。
東野圭吾先生の物語は優れているので、まさにCUBEの世界というような、どうしても側面だけを僕ら人間っていうのは色々なもので見てしまうんですけども、他の側面も見える作品という感じがすごくしましたね。
大変に奥深い人の心のひだ、また思いのひだを皆さまにも存分に味わっていただけたらと思います。