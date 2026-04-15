京都府南丹市で見つかった遺体が、先月から行方がわからなくなっていた小学生の安達結希くんと確認されました。死因はまだわかっていませんが、死亡したのは3月下旬とみられるということです。結希くんについて、知人は「明るく、人懐っこい性格」だったと話しています。■山林で発見の遺体、結希くんと判明小学校は臨時休校に14日、南丹市に張られた規制線のそばには、花やお菓子が手向けられていました。滋賀県から訪れたとい