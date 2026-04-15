記事ポイント株式会社ACNグループが日本体操協会の体操競技オフィシャルトップスポンサー契約を締結日本代表選手のウェアへのロゴ掲出や大会運営サポートで競技の魅力発信を後押し体操を通じた健康増進や地域交流イベントの展開にも期待 ACNグループが、日本体操協会の体操競技オフィシャルトップスポンサー契約を締結します。日本代表選手のウェア掲出や大会運営のサポートにより、体操をより身近に感じる機会が広がりそうで