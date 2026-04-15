北朝鮮が12日、新型駆逐艦「崔賢」号から戦略巡航ミサイルと対艦ミサイルの試射を実施した。朝鮮中央通信によれば、発射は艦艇の武器統合指揮システムの検証や乗員の運用能力向上を目的としたもので、金正恩総書記自らが視察し、「核戦争抑止力の強化」を改めて強調した。金正恩氏はこのところ、海軍艦艇の核ミサイル能力強化に熱心に取り組んでいるが、その裏には同国海軍が抱える構造的な限界が透けて見える。とりわけ問題となる