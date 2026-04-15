今年で法人設立30周年を迎えたアルビレックス新潟は、18日に新潟市内のデンカビッグスワンスタジアムで行う今治戦を「30周年記念試合」として開催する。当日は来場した先着2万人に記念の「オレンジシャツ」をプレゼント。試合を盛り上げるゲストが登場するなど、さまざまな企画を準備することで多くのサポーターに足を運んでもらい、スタジアムをオレンジ色に染める。シャツは前開きで誰でも着やすく、右袖に30周年の記念ロ