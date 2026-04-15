6人組グループ・Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔プロデュースブランド『Aimetoi（エメトワ）』から、1年ぶりの新フレグランス「11（イチイチ）」が登場した。｢Aimetoi｣ 4TH COLLECTIONとして数字「1」を由来に誕生した新たなフレグランスアイテムが、15日午前8時23分より先行販売開始する。藤ヶ谷が出演するコレクションムービーもオフィシャルサイトにて公開される。【写真】さわやかな色気を放つ藤ヶ谷太輔6月25日に発売されるのは「