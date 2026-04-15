兵庫県の人口密集地・尼崎市。 東西を貫く交通の要衝・国道2号線と、南北に抜ける幹線道路・道意線（どういせん）が交わる旧・尼崎西警察署跡地に尼崎西交番（尼崎市浜田町4丁目）が開所した。気持ち新たに安心・安全のシンボル「尼崎西交番」に勤務する警察官ら〈2026年4月14日 10時41分撮影 兵庫県尼崎市〉この地にはかつて、地域住民の安心・安全を守る拠点として、1948（昭和23）年7月から尼崎市内の警察署再編があった