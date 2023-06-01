パソコンやスマホを使って外出先で作業するにあたり、複数のケーブルをバッグに無造作に放り込んでおくと、絡まって取り出しにくくなることはよくある。必要な1本だけがなかなか取り出せず、イライラすることもしばしばだ。 こうした場合に役立つ製品としてSNSで話題になっていたのが、100円ショップ各社で販売されているスルガ製のパーティション付き透明ポーチだ。 これはパッケージに入っ