【Amazon：Holy Stone ドローン セール】 開催期間：4月15日0時～4月19日23時59分 HS155 Amazonにて、Holy Stoneのドローンがセール価格で販売されている。期間は4月19日23時59分まで。 期間中、100g未満のGPS搭載ドローン「HS155」、オプティカルフロー（機体位置安定化）機能を搭載した折りたたみ式「HS290」、空中飛行モードとランドモ