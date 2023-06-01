【Amazon：Holy Stone ドローン セール】 開催期間：4月15日0時～4月19日23時59分

HS155

Amazonにて、Holy Stoneのドローンがセール価格で販売されている。期間は4月19日23時59分まで。

期間中、100g未満のGPS搭載ドローン「HS155」、オプティカルフロー（機体位置安定化）機能を搭載した折りたたみ式「HS290」、空中飛行モードとランドモードを切り替えられる「HS210T」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

HS155

重量98gで航空法上の「無人航空機」登録が不要な、GPS搭載の小型カメラドローン。1080Pの高解像度カメラを搭載し、鮮明でクリアな映像を提供する。

パッケージにはバッテリーが3個付属しており、合計で最大42分間使用できる。さらに、2本の充電ケーブルも付属する。

HS290

オプティカルフロー（機体位置安定化）機能を搭載。ドローンの地面に対する移動速度と方向を正確に測定することで、正確な位置制御を実現する。1080Pの高解像度カメラを搭載。また、送信機を使用してカメラの角度を-90度～0度まで遠隔調整することもできる。

3つのバッテリーが付属し、合計で36分連続使用することができる。折りたたんだドローンとアクセサリーを収納できるケースも付属する。

HS210T

ワンタッチで空中飛行モードとランドモードを切り替えられるミニトイドローン。4種類の飛行姿勢モード（前傾・後傾・ワグル・ディスコ）を搭載し、スピードは3段階で切り替えが可能だ。

また、ドローンに搭載されたカラフルな8種類のLEDライト（緑・青・紫・黄・スカイブルー・白・ブレスライト・赤）で夜間飛行も楽しめる。