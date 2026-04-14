佐藤二朗と橋本愛がW主演を務める火9ドラマ『夫婦別姓刑事』の第2話ゲストとして、大西礼芳と小柳友の出演が決定した。 参考：『夫婦別姓刑事』は『おくさまは18歳』へのオマージュ？秋元康の“考察”はハマるのか 本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。企画・原案は秋元康、脚本は『毒島ゆり子のせきらら