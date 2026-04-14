佐藤二朗と橋本愛がW主演を務める火9ドラマ『夫婦別姓刑事』の第2話ゲストとして、大西礼芳と小柳友の出演が決定した。

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本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。企画・原案は秋元康、脚本は『毒島ゆり子のせきらら日記』（TBS系）などの矢島弘一、演出は『コンフィデンスマンJP』シリーズ（フジテレビ系）の田中亮、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）の平野眞、『古畑任三郎』シリーズ（フジテレビ系）の河野圭太がそれぞれ担当する。

4月21日に放送される第2話にゲスト出演する大西が演じるのは、中野の占いストリートで絶大な人気を誇る占い師・ミセス太陽／石塚彩。穏やかな雰囲気で、明日香（橋本愛）が1年半前から通い、精神的な支えとしてきた人物だ。大学卒業後、一度は企業に就職するも2年で退職。その後、占いの勉強を始め、現在はトップクラスの人気を誇る占い師。

一方、小柳が演じるのは、相談者に厳しい言葉を浴びせる毒舌占い師・彩雲時ヒカル／石塚陽二。大学時代の同級生であるミセス太陽と共に占いの道に進んだが、ある日、自身の鑑定部屋で何者かに襲撃され、意識不明の重体で発見された被害者に。（文＝リアルサウンド編集部）