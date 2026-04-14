戸田恵梨香が主演するNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の配信記念PARTYが14日、都内にて開催。戸田をはじめ、共演者の伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、メガホンを取った瀧本智行監督が登壇し、作品の見どころや撮影の裏話を明かした。【写真】セイセイセイ！レイザーラモンHGも登場したイベントの様子本作は、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワード