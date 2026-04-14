生田斗真vs田村健太郎vs中島歩がぼっ発!? “細木数子”戸田恵梨香を取り合いに
戸田恵梨香が主演するNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の配信記念PARTYが14日、都内にて開催。戸田をはじめ、共演者の伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、メガホンを取った瀧本智行監督が登壇し、作品の見どころや撮影の裏話を明かした。
【写真】セイセイセイ！ レイザーラモンHGも登場したイベントの様子
本作は、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子の半生を描く作品。17歳から66歳まで細木数子の波乱の人生を戸田が演じ、転んでもただでは起きない底なしのバイタリティと、欲と高慢が招いた孤独を鮮烈に体現する。
そんな本作において、細木が生涯愛した男・堀田雅也役を演じた生田。戸田との共演を振り返り、「この作品で戸田恵梨香のすさまじさを思い知ることになると思います！」と堂々宣言。「2人（細木と堀田）の引力が引かれ合っていく感じや、雷に打たれた感じ。愛におぼれていく様や、お互いを求めていく様子を意識しながら演じられたと思っています」と自信を見せた。
一方、劇中には堀田以外にも、細木を取り巻き魅了する男たちがたくさん登場。玉の輿の結婚相手・三田と、謎の男・須藤だ。三田役の田村は「三田とのシーンの細木さんは、まだ20代前半。現場でも戸田さんはまだ柔らかな顔をしていて、“細木数子って優しい人なんだな”なんて思っていたら…完成した映像を見たら、それは一瞬でした（笑）。堀田や須藤と会ってどんどん変わっていくから、三田との時間は細木さんの人生の中で一瞬の穏やかな時期だったのかなと思い、人生について考えてしまいました」としみじみ語る。
対して須藤役の中島は、「たむけん（田村）さんは劇中で結婚されたけど、数子さんが“本当の恋愛”をする相手が私っていうね」と何故か挑発モード。そう言われてカチンと来た田村は「ちょっとは好きだったと思うよ！」と張り合い、それを生田が「ケンカしないで！」と止めるというカオスな状況に。
しかし、監督いわく「女性スタッフに一番人気なのは田村さんでした（笑）」とのこと。さらに、中島と戸田のシーンについても「戸田さんが本当に好きになっているのが見ていて分かりました」と絶賛し、触れられなかった生田が「俺は!?」とツッコんで会場の笑いを誘った。
さらにこの日、細木の“因縁の相手”であるレイザーラモンHGがサプライズ登場。HGは本編にも出演しており、かつて細木の番組『ズバリ言うわよ！』（TBS系）での“伝説回”を再現している。そんなHGも戸田の熱演に、かつての細木の面影を見たよう。「股間がヒヤッとしました！ あの時のトラウマが蘇ってきて。それくらい役に入り込んでいらっしゃった」と明かしていた。
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』は、4月27日よりNetflixにて世界独占配信。
【写真】セイセイセイ！ レイザーラモンHGも登場したイベントの様子
本作は、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子の半生を描く作品。17歳から66歳まで細木数子の波乱の人生を戸田が演じ、転んでもただでは起きない底なしのバイタリティと、欲と高慢が招いた孤独を鮮烈に体現する。
一方、劇中には堀田以外にも、細木を取り巻き魅了する男たちがたくさん登場。玉の輿の結婚相手・三田と、謎の男・須藤だ。三田役の田村は「三田とのシーンの細木さんは、まだ20代前半。現場でも戸田さんはまだ柔らかな顔をしていて、“細木数子って優しい人なんだな”なんて思っていたら…完成した映像を見たら、それは一瞬でした（笑）。堀田や須藤と会ってどんどん変わっていくから、三田との時間は細木さんの人生の中で一瞬の穏やかな時期だったのかなと思い、人生について考えてしまいました」としみじみ語る。
対して須藤役の中島は、「たむけん（田村）さんは劇中で結婚されたけど、数子さんが“本当の恋愛”をする相手が私っていうね」と何故か挑発モード。そう言われてカチンと来た田村は「ちょっとは好きだったと思うよ！」と張り合い、それを生田が「ケンカしないで！」と止めるというカオスな状況に。
しかし、監督いわく「女性スタッフに一番人気なのは田村さんでした（笑）」とのこと。さらに、中島と戸田のシーンについても「戸田さんが本当に好きになっているのが見ていて分かりました」と絶賛し、触れられなかった生田が「俺は!?」とツッコんで会場の笑いを誘った。
さらにこの日、細木の“因縁の相手”であるレイザーラモンHGがサプライズ登場。HGは本編にも出演しており、かつて細木の番組『ズバリ言うわよ！』（TBS系）での“伝説回”を再現している。そんなHGも戸田の熱演に、かつての細木の面影を見たよう。「股間がヒヤッとしました！ あの時のトラウマが蘇ってきて。それくらい役に入り込んでいらっしゃった」と明かしていた。
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』は、4月27日よりNetflixにて世界独占配信。