PompadollSが、本日配信リリースした、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』エンディングテーマの新曲「リトルワールド」を6月24日にCDリリースすることを発表した。あわせて、本日21時より予約受付もスタートしている。本作CDには、メンバーの五十嵐および但馬による手書きの楽譜をはじめ、五十嵐描きおろしのイラストステッカーシール、便箋セットなど、充実した特典が同梱される。さらに、「リトルワールド」のMVが4月15日