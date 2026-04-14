PompadollS、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』EDテーマ「リトルワールド」CDリリース決定。明日にMV公開も
PompadollSが、本日配信リリースした、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』エンディングテーマの新曲「リトルワールド」を6月24日にCDリリースすることを発表した。あわせて、本日21時より予約受付もスタートしている。
本作CDには、メンバーの五十嵐および但馬による手書きの楽譜をはじめ、五十嵐描きおろしのイラストステッカーシール、便箋セットなど、充実した特典が同梱される。
さらに、「リトルワールド」のMVが4月15日21時よりプレミア公開されることも決定した。こちらもあわせてチェックしていただきたい。
◾️「リトルワールド」
2026年4月14日（水）リリース
※TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』EDテーマ
◾️シングル「リトルワールド」
2026年6月24日（水）リリース
予約：https://Pompadoll.lnk.to/little_world
【完全生産限定盤】
内容：CD／「リトルワールド」手書き楽譜／五十嵐描きおろしステッカーシール／便箋セット
\1,900（税込）SECL-3317〜3318
▼収録曲
M1.リトルワールド
M2.リトルワールド - Instrumental
＜CDショップ購入特典＞
Amazon.co.jp：メガジャケ
※特典ご希望の方は「特典付き商品ページ」よりご予約・ご購入いただくようご注意ください。
楽天ブックス：オリジナルポストカード（楽天 ver.）
タワーレコード：オリジナルスマホステッカー
セブンネット：オリジナルアクリルチャーム
HMV：オリジナルポストカード（HMV ver.）
※特典付与の有無はご予約・ご購入時に各店舗にご確認ください。
◾️TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』
▼イントロダクション
同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。
自分の想いに気づいているのに…。
今にも「好き」があふれそうなのに…。
…でも、素直になれない!!
近すぎて、遠すぎる、優希也とみく。
ふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。
交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。
今でもずっと続ける、意地の張り合い。
愛してるゲームに勝てたら、告白したい――。
愛してるゲームに勝って、「好き」を認めさせたい――。
両片想いを卒業するための、
ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!
▼放送・配信情報
2026年4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送開始！
TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00〜
MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30〜
BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30〜
ABEMA、dアニメストアにて4月14日より 毎週火曜日23:30〜WEB最速配信！
そのほか配信サイトでも順次配信！
※放送・配信日時は変更になる場合がございます。
▼スタッフ
監督：谷 東
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：福地友樹
サブキャラクターデザイン：谷川亮介、杉村友和
プロップデザイン：杉村友和
美術監督：西山正紀
色彩設計：上野夏子
3Dディレクター：鈴木雅臣
撮影監督：久保田 淳(シアン)
編集：谷 東、榎田美咲(エディッツ)
音響監督：矢野さとし
音楽：松田彬人
音楽制作：POPHOLIC
音楽制作協力：ミリカ・ミュージック
アニメーション制作：FelixFilm
▼キャスト
浅葱優希也：石川界人
桜 みく：伊藤美来
浅葱若菜：丸岡和佳奈
東雲匡琉：子安武人
花葉雛子：小倉 唯
萌木菜月：本渡 楓
▼OPED
OPテーマ：CHiCO with HoneyWorks「君のせいで愛してる」
EDテーマ：PompadollS「リトルワールド」
▼公式サイト/SNS
アニメ公式サイト：https://www.aishiteru-game.com
公式X：https://x.com/aishiterugame
▼原作情報
「愛してるゲームを終わらせたい」(小学館「サンデーうぇぶり」連載中)
原作：堂本裕貴
試し読みページ：https://www.sunday-webry.com/episode/3269754496654596722
コミックス第1巻〜第7巻好評発売中！
サンデーうぇぶりSSCS 発行／小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/volume/51095
©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会
◾️＜PompadollS One Man Tour 「SOUND OF ROCK」＞
2026年3月29日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO
2026年4月4日（土）宮城・仙台space Zero
2026年4月11日（土）大阪・梅田CLUB QUATTRO
2026年4月19日（日）北海道・札幌Bessie Hall
2026年5月15日（金）韓国・Seoul Wanderloch Hall
2026年6月6日（土）東京・Zepp Shinjuku
チケット：https://eplus.jp/pompadolls/
関連リンク
◆PompadollS オフィシャルサイト
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