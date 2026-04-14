タレントの三上悠亜さん（32）が2026年4月8日、自身のインスタグラムを更新。白いワンピース姿を披露した。「天使みたいなワンピ」三上さんは、「明日発売の天使みたいなワンピ」といい、白いワンピースを着て、髪を片手でかき上げたポーズのショット含む10枚の写真を投稿した。「これからの時期はジャケット合わせも可愛いし、春アウター、カーディガンとか合わせやすいよ」と語った。また、ハッシュタグをつけて「#ゆあしふく」