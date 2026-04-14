5回ヤクルト1死満塁、古賀が左前に決勝の2点打を放つ＝松山ヤクルトが逆転勝ちで3連勝。1―3の五回に丸山和、古賀の適時打で4点を奪ってひっくり返し、六回表無死で降雨コールドゲームとなった。2番手の田口が今季初勝利を挙げた。DeNAは投手陣がピンチで踏ん張れなかった。