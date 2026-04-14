8×8マスの盤の上でプレイするチェスを、8マス1行の盤と限られたコマだけでプレイするチェスの変種が「1D-Chess」です。1D-Chessは1980年の科学雑誌で紹介されたミニゲームで、以下のサイトでプレイすることが可能です。1D-Chesshttps://rowan441.github.io/1dchess/chess.html上記サイトでプレイできる1D-Chessは、キング・ナイト・ルークの3種類を使用します。ルークは将棋でいうところの飛車と同じ動きで、前後に何マスでも移動