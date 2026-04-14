祝・創業50周年！ 「マリオンクレープ」×「ハローキティ」の夢コラボが実現、全3種のチャームを見逃すな！1976年に渋谷で誕生し、2026年で創業50周年を迎える大人気クレープ店「マリオンクレープ」が、「ハローキティ」と夢のコラボレーション！4月30日から「マリオンクレープ× HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK」（税込3498円）が宝島チャンネル、ローソン、HMV&BOOKS onlineで3バージョンが販売されます！販売